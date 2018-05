Inserita in Economia il 30/05/2018 da Direttore ALCAMO: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CORRISPENDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO LE STRADE Effettuata ieri la consegna dei lavori per l´abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, lungo le strade principali.

Dichiara l’assessore ai servizi manutentivi del comune di Alcamo, Vittorio Ferro “un segnale importante di cui andiamo molto orgogliosi perché tutela i soggetti più svantaggiati e contribuisce a migliorare la qualità della vita dello spazio urbano”.

“Questa città e prima di tutto i marciapiedi purtroppo presentano gradini e barriere in svariati punti dello spazio urbano, fin da subito, l’Amministrazione ha rappresentato alla Direzione Tecnica che uno degli obiettivi da raggiungere era proprio la riduzione delle barriere architettoniche.

E i lavori appena consegnati, per un importo a base d’asta circa 22 mila euro, prevedono oltre 40 singoli interventi e avranno inizio la prossima settimana.

Infine afferma l’Assessore “grazie a queste opere, persone con limitate capacità motorie, disabili, bambini nonché semplicemente genitori con passeggini potranno attraversare con maggiore facilità le nostre strade”.