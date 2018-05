A MARSALA GIORNATE EUROPEE DELLO SCOMPENSO CARDIACO

MARETTIMO: L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA DISPONE SEQUESTRO DI PONTILE.

I militari del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera di Trapani, unitamente al personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Marettimo, ne...

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. GIOVANE MARSALESE ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Nella serata di sabato 19 Maggio, i Carabinieri della Compagnia di Marsala, hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia GRAFFEO Gianluigi, ...

MAZARA DEL VALLO, CHIESA IN LUTTO: MORTO DON MARIO MADONIA

Saranno celebrati dal Vescovo, monsignor Domenico Mogavero, stamattina, alle ore 11,30, nella Cattedrale di Mazara del Vallo i funerali di don Mario M...

“Abbattere il soffitto di cristallo"

300 studenti formati contro la violenza di genere Il progetto è stato realizzato dalle onlus Pega e Metamorfosi in collaborazione con il Dipart...

Presentate stamani al comune di Marsala le iniziative in occasione del 26° anniversario della strage di Capaci

Il giorno 23 maggio prossimo ricorre il 26° anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Franc...

Marsala: CONTRIBUTO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. PUBBLICATO IL BANDO

Il Comune di Marsala ha pubblicato il bando che consente l´erogazione di contributi ad inquilini titolari di un contratto di locazione che si tr...

