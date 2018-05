Inserita in Economia il 21/05/2018 da Direttore Gibellina il 19 Maggio è stata la protagonista del quarto Corso di Formazione Generale per i volontari del S.C.N. Gibellina il 19 Maggio è stata la protagonista del quarto Corso di Formazione Generale per i volontari del S.C.N. 2018 provenienti dalle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani.



L´incontro si è tenuto presso l´Aula Consiliare del Comune ed ha avuto ad oggetto una fase di formazione civica e disciplina dei rapporti tra enti e volontari, tenuta dall´Avv. Ignazio Di Giovanna.



La seconda fase della formazione sulla comunicazione invece è stata tenuta dal giornalista Max Firreri, che ha affrontato il tema delle regole di giornalismo quali garanzia per formare il cittadino.



Sono intervenuti anche il Sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, Tonino Bonifacio, neo Assessore alla Cultura del paese e Gianluca Navarra, della Pro Loco di Gibellina.



Dopo la pausa pranzo, tenuta presso la Orestia Ricevimentii sotto la famosa "Stella" d´Ingresso al Belice di Piero Consagra. i giovani volontari si sono avviati lungo le strade del paese, per ammirare le particolarissime installazioni, mobili ed immobili, sparse lungo le strade. Infine una visita toccante è stata quella al Cretto di Burri, sulle antiche spoglie di Gibellina Vecchia.



Il gruppo ormai è sempre più affiatato ed attivo, e si stanno cominciando a raccogliere i frutti di questi primi mesi di servizio. Si ringraziano particolarmente i volontari della Pro Loco Salemi, Pro Loco Vitese ed il Comitato Provinciale Unpli Trapani e della Pro Loco Gibellina che hanno fatto da guida ed hanno accolto i colleghi con tante informazioni sul luogo dove vivono e prestano servizio.



Grazie a Maria Scavuzzo, Presidente Provinciale UNPLI Trapani che ha tenuto fermamente le redini della giornata, organizzandola al meglio, senza tralasciare nulla.