Inserita in Politica il 21/05/2018 da Direttore Anche il 2ndo romanzo del campobellese Umberto Rubino approda al Salone Internazionale del libro di Torino Il sindaco Giuseppe Castiglione esprime compiacimento per il nuovo successo editoriale riscosso dallo scrittore campobellese Umberto Rubino. Per il secondo anno consecutivo, dopo aver venduto diverse centinaia di copie anche con il suo nuovo romanzo “Vieni e vola via con me”, Umberto Rubino è stato infatti ospite del Salone Internazionale del libro di Torino che si è tenuto dal 10 al 14 maggio scorsi.



Con il sequel de “L’Orgoglio di farcela”, la cui prima presentazione si è svolta all’interno dell’ex chiesa dell’Addolorata di Campobello nell’ambito di un incontro promosso dal CIF con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, lo scrittore campobellese ha infatti proseguito la storia di Ioel, in quello che è stato definito dalla casa editrice BookSprint «un vero e proprio inno all’amore autentico, quello capace di superare le barriere della razionalità e gli ostacoli del tempo. Il protagonista dà infatti un esempio importante, decidendo di seguire i propri sentimenti anziché la logica della convenienza. Il lettore resta immediatamente avvinto dalle nuove vicende di Ioel ed Evelyn, seguendo gli stati d’animo del protagonista nella sua disperata ricerca della donna amata. Il libro regala emozioni forti e autentiche, creando inoltre la giusta suspense tanto che è possibile assaporarne le pagine tutto d’un fiato».



«L’Amministrazione comunale – afferma il sindaco Giuseppe Castiglione – sin dal primo momento ha sostenuto e incoraggiato il giovane Umberto Rubino, patrocinando entrambe le prime presentazione dei suoi romanzi, che sono approdati all’evento editoriale più importante e prestigioso d’Italia, rappresentando ciò un motivo di orgoglio per tutta la nostra città».