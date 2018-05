Inserita in Salute il 18/05/2018 da Direttore EQUIPE INTERISTITUZIONALE CONTRO L’ABUSO ED IL MALTRATTAMENTO DEI MINORI NEL DISTRETTO D39. Sarà firmato il prossimo 24 maggio, presso la sala Borremans di palazzo Butera, a Bagheria, il protocollo di intesa per l’istituzione dell’EIAM distrettuale, una equipe interistituzionale contro l’abuso ed il maltrattamento dei minori.



Il protocollo consentirà di costruire modalità condivise per intervenire in favore dei minori coinvolti in situazioni di abuso, maltrattamento e violenza assistita.



L’Eiam costituirà un gruppo di lavoro stabile in cui l’azione multidisciplinare congiunta favorirà interventi di sostegno, cura, tutela e protezione dei minori.



La firma del protocollo suggella la sinergia e la collaborazione fra le Istituzioni coinvolte : il Tribunale per i minori di Palermo, l’Ufficio Scolastico regionale, l’Azienda Sanitaria Provinciale e i 5 comuni del distretto D39. Una sinergia fra gli attori coinvolti che intende avviare un’azione comune, responsabile e più puntale per contrastare il fenomeno della violenza all’infanzia e all’adolescenza attraverso percorsi condivisi di prevenzione e protezione.



Tutte le istituzioni partecipanti saranno presenti al convegno “La rete che accoglie: prevenzione e presa in carico di minori in situazione di abuso e maltrattamento”che prenderà il via lo stesso giorno, 24 maggio, alle ore 9.30, sempre in sala Borremans.



Durante il convegno interverranno: il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, il presidente del Tribunale dei minorenni di Palermo Francesco Micela, la procuratrice presso il tribunale per i minorenni di Palermo Maria Vittoria Randazzo, il direttore generale dell’USR (ufficio scolastico regionale) Sicilia Maria Luisa Altomonte, il commissario dell’ASP di Palermo, Antonio Candela.



Per l’USR Sicilia interverrà il dottor Maurizio Gentile, per il Servizio NPIA (Neuro-psichiatria Infantile e adolescenziale) dell’ASP il dottor Pino Porrello, e per il dipartimento di salute della donna e del bambino UOS DB la dottoressa Luisa Migliorino.



Chiuderà il convegno l’assessore alle politiche sociali del Comune di Bagheria, Maria Puleo.



Si procederà, a chiusura, con la firma del protocollo da parte dei 5 sindaci del distretto: il sindaco Patrizio Cinque in qualità di capogruppo del distretto, il sindaco Paolo Martorana per il Comune di Ficarazzi, il sindaco di Casteldaccia Fabio Spatafora, quello di Altavilla Milicia Pino Virga ed infine quello di Santa Flavia Salvatore Sanfilippo, sigleranno inoltre il commissario dell’Asp Palermo, Antonio Candela e il direttore generale dell’USR (ufficio scolastico regionale) Sicilia Maria Luisa Altomonte.