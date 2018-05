Inserita in Politica il 16/05/2018 da Direttore Marsala: Radici pericolose di alberi di pino in via Struppa e piazza Porticella

Egregio signor Sindaco, egregio Assessore, che la situazione delle nostre strade sia disastrosa è sotto gli occhi di tutti. Naturalmente, la colpa non può ricadere tutta sulla attuale Amministrazione in quanto il deterioramento ha origini lontane. Personalmente mi pervengono numerose segnalazioni di cadute e incidenti dovuti alla pericolosità del fondo stradale e, fra queste, numerosi cittadini, mi hanno rappresentato la pericolosità per la presenza delle ingombranti radici di alberi di pino nella via Struppa. La gibbosità dell’asfalto di quella strada a doppia corsia, sta creando seri problemi a scooteristi, ciclisti, pedoni ed automobilisti.

Se ci spostiamo di un centinaio di metri arriviamo nella piazza Porticella dove gli alberi di pino della piazzetta del carro armato stanno provocando un danno incalcolabile. Signor Sindaco, più volte insieme siamo andati in quella piazza e più volte il prete del santuario della Madonna della Cava, che si trova proprio sotto la piazzetta, ci ha mostrato le radici degli alberi che pendono dal tetto della chiesa e che arrivano fin sopra l’altare mettendo a serio rischio la struttura tanto cara ai marsalesi.

Salvare un monumento patrimonio culturale della città o evitare danni gravi alle persone vale la pena il rimpiazzo di una decina di alberi di pino.

Per quanto sopra invito le SS.LL. ad intervenire, con carattere d’urgenza, e sostituire gli alberi di pino delle aree in oggetto con piante dall’apparato radicale meno invasivo.