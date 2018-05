Inserita in Salute il 16/05/2018 da Direttore Batticuore contro lo Scompenso, grande manifestazione a Marsala Giornate europee dello Scompenso cardiaco 2018” promosse da Heart Failure Association of the ESC, si svolgeranno nel mese di maggio e si realizzeranno anche nel Comune di Marsala, con il contributo sinergico tra l’Amministrazione Comunale, l’Associazione “Batticuore... Batti” e l’UOC di Cardiologia con UTIC del P.O. “Paolo Borsellino”. La manifestazione “Il Tuo Cuore è un bene prezioso. Ascoltalo!” si svolgerà il 26-27 maggio a Marsala con il seguente programma preliminare sabato 26 maggio con inizio alle ore 9 con un convegno/dibattito sullo scompenso cardiaco e sui benefici della dieta mediterranea presso la sala convegni del Monumento ai Mille. Tanti gli interventi: Ruggero Razza, assessore regionale della Salute, Giovanni Bavetta, Commissario Straordinario dell´ASP Trapani, Salvatore Requirez, direttore sanitario ASP Trapani, Rosanna Oliva, direttore amministrativo, Rino Ferrari, presidente dell´Ordine dei Medici Provincia di Trapani, il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, Ciulla Antonino dell´UOC di Cardiologia Marsala, Aldo Ruggeri dell´UOC di Cardiologia Marsala, Pino Bianco di Cardiochirurgia G.V.M. Maria Eleonora Hospital, Giovanni Ruggiero e Piero Asaro di Mulino Spadoni, sponsor della manifestazione. Domenica 27 a Porta Nuova, alle ore 10 iscrizioni alla “Passeggiata del Cuore” con consegna della maglietta ed eventuali gadget; alle ore 11 Gara podistica in Viale Cesare Battisti; alle 12 “Passeggiata del cuore” attorno l’area archeologica di Capo Boeo; alle 12:30 l´apertura del Villaggio “La Pizza del cuore” a Porta Nuova; alle 12:30 dal palco, davanti il Teatro Impero, i saluti ed i ringraziamenti con la premiazione della gara podistica ed intrattenimento musicale fino alle ore 16:30. “Il tuo Cuore è un bene prezioso” è dedicato al fondatore ed ex presidente Enzo Marino, scomparso tragicamente in un incidente stradale.