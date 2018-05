Inserita in Sport il 15/05/2018 da Direttore Castellammare del Golfo ha accolto i 250 atleti provenienti da Svizzera, Spagna, Grecia, Romania, Francia, Belgio, Galles, Irlanda e Italia La, ormai, turistica Castellammare del Golfo ha accolto i 250 atleti provenienti da



Svizzera, Spagna, Grecia, Romania, Francia, Belgio, Galles, Irlanda e Italia,



con a seguito un nutrito gruppo di appassionati, che hanno preso parte ai “Campionati Europei 2018” della World Martial Kombat Federation,



svolti Sabato 12 e Domenica 13 Maggio presso l’Istituto “Pitré”.



La “Fanfara dei Bersaglieri” ha aperto l’evento. Il saluto della città è stato portato dal Dott. Antonio Mercadante, Assessore allo Sport e al Turismo.



Il Maestro Dave Wong, Presidente Mondiale della WMKF e l’Ing. Battista Quinci, Vice Presidente Vicario, hanno portato il saluto della Federazione Mondiale.







L’organizzazione è stata magistralmente curata dal Maestro Gino Vitrano, Segretario Generale e dallo Staff della Cosmos Gym e della



Ancora una volta, lo Sport ed il Turismo, sono connubio di successo, sia sotto il profilo sportivo che sotto quello del rilancio economico del territorio.



I tanti club siciliani si sono distinti per tecnica e grinta come : la Brothers of Fighting di Catania, la Libertas Delta di Messina,



il team Tana della Tigre di Licata, la Tiger di Palermo, la Athena di Trapani, il team Bresciani di Alcamo e tanti altri ancora.