Inserita in Cronaca il 15/05/2018 da Direttore TORNA IL “PROGETTO TRINACRIA” PER IL POTENZIAMENTO DELL’ASSISTENZA SANITARIA NELLA STAGIONE ESTIVA PER LE ISOLE MINORI Riparte anche per l’estate 2018 il progetto denominato “Trinacria”, attivato nel 2017 dalla Regione Siciliana, e “finalizzato all’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle piccole isole e in località con particolare difficoltà di accesso della Sicilia”. Per quanto riguarda la provincia di Trapani, l’Azienda sanitaria provinciale ha già provveduto a implementare il personale infermieristico da destinare al Punto di primo intervento (P.P.I.) dell’arcipelago delle Egadi per l’imminente stagione estiva.

Il commissario dell’ASP Giovanni Bavetta ha infatti firmato i contratti stipulati con sei infermieri professionisti, che presteranno servizio nelle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo dal prossimo 15 maggio fino al 15 ottobre.

“Potenziamo così sia l´assistenza sanitaria che quella infermieristica – ha detto Bavetta - di concerto con il direttore del distretto sanitario di Trapani Osvaldo Ernandez, competente per le isole Egadi, e la responsabile del servizio infermieristico aziendale Anna Nuccio, con questo nuovo modello organizzativo, funzionale oltre che alle esigenze della popolazione del comune di Favignana, anche a quelle di tutti i turisti che frequenteranno le nostre isole.