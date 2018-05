Inserita in Cronaca il 10/05/2018 da Direttore ALCAMO: TRE PERSONE ARRESTATE DALLA GUARDIA DI FINANZA PER QUATTRO COLTIVAZIONI DI CANAPA INDIANA. Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Alcamo,

nell’ambito di un’attività d’istituto finalizzata alla repressione della coltivazione di

sostanze stupefacenti, hanno sottoposto a sequestro quattro piantagioni di canapa

indiana e arrestato in flagranza di reato i tre responsabili R.L., R.M. e L.M..

Nel corso di una attenta perlustrazione delle campagne alcamesi, i militari si sono

imbattuti in un casolare che ha richiamato la loro attenzione a causa del fortissimo

odore tipico delle colture di marijuana.

Una volta appostatisi, hanno notato tre soggetti che, con fare guardingo e furtivo, si

introducevano nella struttura.

Al momento dell’irruzione i tre sono stati colti nell’atto di irrigare e coltivare le piante

di marijuana particolarmente rigogliose per la presenza di potenti lampade alogene,

numerosi deumidificatori e ventilatori disposti in maniera tale da creare un

microclima adatto per la coltivazione.

L’attività di perquisizione è stata successivamente estesa ad altri immobili e fondi

nella disponibilità dei soggetti e ha consentito di rinvenire altre due piantagioni indoor

e una tradizionale situata in un vallone impervio prospiciente la casa di uno dei

soggetti.

L’operazione messa a segno dalle fiamme gialle alcamesi ha permesso di

sequestrare 295 piante di marijuana, disposte in 4 mini-piantagioni realizzate al fine

di eludere e rendere più difficoltosi i controlli delle forze dell’ordine e ridurre al

minimo il rischio di riportare gravi perdite in caso di sequestri.

L’attività condotta nei giorni scorsi si incardina nel più ampio quadro delle attività

coordinate dal Comando Provinciale di Trapani per il contrasto al fenomeno dei reati

connessi alla produzione, coltivazione e spaccio delle sostanze stupefacenti a

seguito della recrudescenza criminale nello specifico settore che ha colpito la Sicilia

Occidentale ed in particolar modo la Provincia di Trapani.