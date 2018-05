Inserita in Salute il 10/05/2018 da Direttore MAZARA. APERTURA DEL REPARTO DI NEUROLOGIA ALL’OSPEDALE ABELE AJELLO Cristaldi: “Orgogliosi del nostro nosocomio"

“Desidero esprimere la soddisfazione mia personale e dell’intera Città che è contenta del proprio ospedale, di quanto il dott. Bavetta ha fatto in questi mesi e per il bel risultato che ogni giorno festeggiamo. Un ospedale che si pensava dovesse essere ridimensionato e assolvere soltanto a compiti periferici è invece una bella realtà. Un tassello importante di quella rete ospedaliera che è stata pensata e che si sta costruendo in provincia”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo, on Nicola Cristaldi nel corso della cerimonia di apertura ufficiale del reparto di Neurologia dell’Ospedale ‘Abele Ajello’.

Alla presenza del Manager dell’Asp, dott. Giovanni Bavetta e di tutto lo staff del reparto diretto dal dott. Antonino Scarpitta, il Vescovo della Diocesi, S.E. Domenico Mogavero ha impartito la benedizione.

“L’Ospedale di Mazara del Vallo – ha detto il dott. Giovanni Bavetta - è indubbiamente punto di riferimento non solo per i cittadini mazaresi ma per tutti gli abitanti della Valle del Belice e della stessa provincia di Trapani. Un fiore all’occhiello – ha continuato - che si inserisce nel nostro progetto di avere una rete ospedaliera provinciale d’eccellenza. L’apertura del reparto di neurologia si inserisce perfettamente in questo nostro progetto che prende sempre più forma e che verrà implementato da ulteriori aperture di reparto nei prossimi mesi. Sono orgogliosi – ha concluso il Manager dell’Asp di Trapani - di aver potuto mantenere fede agli impegni presi, frutto anche di una grande sinergia con il Sindaco Cristaldi e con tutti gli operatori che hanno dimostrato di essere professionisti di alto livello”.

Mazara del Vallo, 10 Maggio 2018