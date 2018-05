Inserita in Sport il 09/05/2018 da Direttore Partanna, gli orari e le ordinanze dirigenziali in vista del Giro d’Italia 2018 Scuole chiuse e strade interdette al traffico per il passaggio della tappa PARTANNA. A pochi giorni dalla quinta tappa del Giro d’Italia 2018 sono state emanate le ordinanze dirigenziali per inibire il traffico veicolare durante lo svolgimento della gara. Nella giornata del 9 maggio il circuito urbano ed extra urbano interessato dalla corsa rosa e in particolare via Selinunte, Piazza Ardagna, via Padre Rosario Russo, via Vittorio Emanuele, via Cavour, via Palermo, via Libertà e via La Masa oltre alla SP26 verso Salaparuta saranno chiuse e interdette al traffico dalle 13 in poi per consentire il passaggio dei ciclisti. Inoltre gli accessi interpoderali della SP26 e della SS188 saranno inibiti al transito dalle 12 alle 18 e comunque fino a cessate esigenze. In occasione del Giro, infine, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado saranno chiuse: dall’asilo nido comunale