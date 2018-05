Inserita in Cultura il 08/05/2018 da Direttore Inchiesta sulla spedizione dei 1000 - Manifestazioni garibaldine - Teatro Comunale giovedì 10 ore 21 Giovedì 10 maggio, Teatro comunale di Marsala ore 21, una inchiesta vera, per raccontare, la sera prima dell´anniversario dello sbarco dei mille, tutti i retroscena di un pezzo di storia importante per la nostra Italia . Protagonista storico l´intendente di finanza della spedizione , Ippolito Nievo e l´intrigo internazionale dietro la sua tragica scomparsa.



Un progetto culturale voluto dall´amministrazione comunale che ha coinvolto le scuole superiori, che la mattina del 10 maggio parteciperanno in Teatro alla rappresentazione, ponendo direttamente domande a Nievo ( interpretato da Giacomo Frazzitta) e alla Sua coscienza ( interpretata da Enrico Russo) .



Gli alunni delle quarte classi di tutte le scuole superiori in queste settimane stanno approfondendo le tematiche sulla spedizione dei 1000 , con l´ausilio del Docufilm della Rai realizzato da Giovanni Minoli e Andrea Bignami e tratto dall´opera teatrale di Giacomo Frazzitta, Inchiesta sui 1000.