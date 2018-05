Inserita in Cultura il 07/05/2018 da Direttore La Scala della Moda: proseguono i casting in vista delle finali del 7 e 8 Luglio Proseguono le selezioni per l’edizione 2018 de “La Scala della Moda”, l’attesissimo concorso di bellezza interamente made in Enna giunto quest’anno alla sua nona edizione e che si svolgerà nel capoluogo siciliano i prossimi 7 e 8 Luglio.



Un concorso che si conferma essere uno dei più ambiti e ricercati dalle giovani promesse del mondo della moda e dello spettacolo, cresciuto anno dopo anno sia in termini di partecipanti che di visibilità. Ad oggi “La Scala della Moda” è uno dei concorsi, rivolti sia a ragazze che a ragazzi,più prestigiosi e ricercati del Sud Italia.



I casting più recenti in ordine di tempo in vista delle finali di Luglio si sono svolti in Sicilia e precisamente a Palermo lo scorso 20 Aprile e a Misterbianco lunedì 30 Aprile.



Questi i nomi dei giovani selezionati e le rispettive città di provenienza: Bouziane Nour di Alcamo, Morena Messina di Palermo, Martina Ferrante di Palermo, Sofia Bianchi di Palermo, Davide Catalano di Palermo, Cristiano Scianna di Montemesola, Giada Maccarrone di Misterbianco, Annalisa Pirrone di Mascalucia, Aurora Coriolano di Misterbianco, Giona La Manna di Mascalucia, Claudia Caruso di Misterbianco, Angela Scollo di Belpasso, Alessia Litrico di Nicolosi e Roberta Currò di Mascalucia.



Altri casting si sono già svolti durante le scorse settimane ad Altamura, Noto e Piazza Armerina e numerosi altri si terranno in tutta Italia durante i mesi di Maggio e Giugno. L’iscrizione al concorso, si ricorda, è completamente gratuita e possono effettuarla entro il 31 Maggio ragazze e ragazzi di età compresa fra i 14 ed i 33 anni compiuti (senza distinzione di nazionalità, etnia e religione) che dovranno registrarsi al sito www.lascaladellamoda.com. Sei i titoli in palio: Miss e Mister Moda Sicilia, Miss e Mister GentediDomani e Miss e Mister Città di Enna. Ai vincitori sarà assegnato un ricco montepremi di 5 mila euro, oltre a titoli e fasce, gioielli ed una crociera di cinque giorni sul Mediterraneo (per maggiori informazioni consultare il regolamento disponibile sul sito www.lascaladellamoda.com). Il concorso darà, inoltre, l’opportunità ai concorrenti di partecipare ai concorsi nazionali “Una ragazza per il cinema”, “Miss Venere” e “Mister intimo e Miss lingeria”, occasioni di visibilità uniche per chiunque voglia intraprendere l’affascinante carriera nel mondo dello spettacolo.



Lo staff organizzativo della manifestazione, guidato dal patron Giuseppe Pappalardo e dall’associazione “Gente di Domani”, svelerà durante le prossime settimane le novità che andranno ad impreziosire questa nona edizione de “La Scala della Moda”. Tra quelle già annunciate la nuova location che farà da cornice alle due serate finali: il concorso di bellezza si sposta, infatti, nel centro storico di Enna, nella piazza antistante il Teatro Garibaldi. Presto sarà anche reso noto il corposo cast artistico degli ospiti che si avvicenderanno sul palco il 7 e 8 Luglio,altra costante del concorsoche ha contribuito anno dopo anno a consolidare il suo grande successo.



Per essere protagonisti e vivere questa fantastica esperienza o per avere maggiori informazioni contattare l’associazione “Gente di Domani” all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com oppure chiamare il numero 345.0195525.