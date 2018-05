Inserita in Politica il 01/05/2018 da Direttore Sicilia. Gucciardi: raddoppio somme Asp per servizi all’autismo migliorerà ulteriormente rete dei servizi “Il raddoppio delle somme che le ASP dovranno dedicare alla rete dei servizi per i soggetti affetti dallo spettro autistico codifica con legge ciò che il sottoscritto da assessore aveva determinato con proprio atto”. Lo ha detto il deputato regionale PD Baldo Gucciardi già assessore regionale per la salute “Il potenziamento della rete per l’autismo consentirà oltretutto di confermare con legge l’accesso ai servizi non solo ai bambini e agli adolescenti ma anche ai giovani adulti in attuazione delle linee guida di cui lo scrivente aveva a suo tempo disposto l’applicazione “.