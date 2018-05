Inserita in Economia il 30/04/2018 da Direttore M5S Valderice, pulito il litorale da Lido Valderice a Cala Rio Forgia. C’era anche la candidata sindaca Marcella Mazzeo Domenica mattina ecologica oggi per il M5S di Valderice che ha organizzato una

pulizia del tratto di battigia che si estende dal Lido Valderice fino alla Cala Rio Forgia.



C’era la squadra al completo dei candidati alle amministrative di giugno, attivisti e

simpatizzanti. Con guanti e rastrello ha partecipato anche la candidata sindaca, l’avv.

Marcella Mazzeo, che intervenendo in diretta streaming sulla pagina Facebook del meet

up di Valderice ha dichiarato: “Noi abbiamo a cuore il nostro territorio e non vogliamo più

delegare agli altri il nostro futuro, per noi e per i nostri figli. Oggi abbiamo riempito

tantissimi sacchi di rifiuti, ma questo non è che uno dei momenti del nostro percorso di

cambiamento che vogliamo avviare per questa Comunità. Non sarà una esperienza

isolata, ma il nostro modo di condurre l’attività politica e amministrativa in questo territorio”.



Tra l’altro proprio alla valorizzazione della linea di costa è riservata una sezione del

documento programmatico del M5S di Valderice al quale la squadra dei candidati sta

dando gli ultimi apporti di idee e progetti prima del deposito ufficiale in Comune. Uno dei

punti cardine sarà proprio la valorizzazione e riqualificazione del waterfront di Bonagia con

la messa in sicurezza del porto, il completamento della pavimentazione a basolato per

tutto il tratto di lungomare e il potenziamento dell’area pedonale. Ma gli interventi

coinvolgeranno anche i privati che potranno rifare i prospetti a costo zero utilizzando

strumenti normativi già esistenti con l’unico vincolo di doversi attenere al progetto di

recupero che il Comune adotterà.



Le attività di valorizzazione riguarderanno anche la Cala Rio Forgia, tappa

conclusiva della pulizia di stamattina, con un programma di riqualificazione degli ex opifici

che ne coinvolga i proprietari, per favorire - dopo un’attenta mappatura della zona - gli

interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso.