In scena domani, domenica 29 aprile, ore 21.00, al Teatro Comunale di San Vito lo Capo, "Pipispezzi", la commedia brillante in tre atti di Pippo Anzalone, a cura della "Compagnia Piccolo Teatro Le Scale" di Valderice, in collaborazione con l'associazione "Kalos". "Pipispezzi" è la rivisitazione in chiave moderna e in lingua siciliana della "Bisbetica domata" di William Shakespeare. La regia è di Nicola Carollo ed Enzo Oddo

Le bizzarrie e i capricci di Gaetana, giovane donna viziata e scorbutica, finiscono per influenzare la vita di tutta la famiglia Gianfalla, dalla sorella Bianca, a cui viene impedito di convolare a nozze con Vincenzino, a Battista e Rosa, genitori di Gaetana, rassegnati alla convivenza con il terribile temperamento della figlia. Ma per uno scherzo del destino, in un esilarante gioco delle parti, tutto cambia il giorno in cui un garzone di bottega si trova a passare sotto casa Gianfalla.