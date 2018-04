Inserita in Cultura il 27/04/2018 da Direttore Comune C.bello: « “Limoni in festa” con il Gruppo Raggio di Sole domenica a Tre Fontane». “Limoni in festa” con il Gruppo Raggio di Sole, domenica 29 aprile, alle ore 16, dinanzi la Torre saracena, nella frazione di Tre Fontane.



La manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale, prevede la degustazione di varie prelibatezze dolciarie (granita, torte e bigné) a base di limone, frutto estivo della nostra terra per eccellenza.

Tre euro il costo del ticket, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

I prodotti sono stati donati da diverse attività e pasticcerie locali.