Inserita in Cultura il 27/04/2018 da Direttore Imparare l’arte dell’intreccio come trampolino verso una nuova professionalità: al via da oggi la due giorni di corso a cura dell’ANAS Collesano L’Associazione Nazionale di Azione Sociale A.N.A.S. zonale Collesano organizza per venerdì 27 e sabato 28 aprile un corso introduttivo e di approfondimento sull’intreccio vegetale.

Il corso, che si terrà a Sale eventi “Il Ghiottone” S.S. 113 a Campofelice di Roccella in provincia di Palermo, è di carattere prevalentemente pratico.

L’arte dell’intreccio è una delle pratiche più antiche dell’uomo: intrecciando rami ed altre fibre vegetali si possono creare contenitori incredibilmente robusti, leggeri e duraturi.

– Riconoscimento, scelta, preparazione dei materiali

Salice, olivo, vitalba, canne palustri, sanguinello, olmo… Riconoscere le piante e saperle riprodurre e raccogliere nella stagione giusta per creare sfumature inaspettate.

– L’intreccio.

Il fondo, le pareti, i bordi e i manici. Con poche tecniche, trucchi ed accortezze (che verranno con l’esperienza) ognuno si porterà a casa i cesti creati.

– Esempi di tecniche e cesti tradizionali

Si impareranno a riconosce materiali e caratteristiche che rendono tipico un cesto.

– Perché imparare a far cesti nel 2018?

Per trovare un’alternativa ai cesti che si trovano oggi nei negozi per pochi euro che non sono in grado di raccontarci quasi nulla sulla loro storia e sulle le mani che li hanno fatti. In un’epoca dominata dal consumismo, imparare a fare un oggetto artigianalmente senza acquistare nulla significa riprendere legami profondi tra l’uomo, la terra e le sue tradizioni. Conoscere piante e stagioni è sufficiente per creare oggetti che durano anche 50 anni (a dispetto della plastica).

Portare: forbici da potatura, un coltellino ben affilato (chi può), vestiti e scarpe da poter sporcare.

Costo 30 € Compreso il materiale e il pranzo del sabato 28.

Iscrizioni: anascollesano@gmail.com 320-8233570 entro e non oltre 26 aprile 2018 alle ore 12:00.

Informazioni utili: I Corsi/Laboratori si attivano al raggiungimento del numero minimo di 10 fino a un massimo di 20 partecipanti.

Inoltre, il corso vuole essere anche un trampolino verso una buona possibilità lavorativa in quanto alla fornitura di questi oggetti, realizzati a mano è interessata una ditta del Veneto.

Il laboratorio a numero chiuso ed è necessaria l’adesione all’A.N.A.S. Italia zonale di Collesano per l’anno in corso sostenitore e consente di partecipare a tutte le attività dell’Associazione.

La tessera non è obbligatoria rinnovarla

Per motivi organizzativi si richiede il pagamento anticipato di € 30,00 come impegno di partecipazione al corso/laboratorio da versarsi con bonifico: Intestazione: A.N.A.S Collesano

IBAN: IT10 Y089 7643 3100 0000 0308969

Causale: cognome + quota adesione + corso di intreccio aprile 2018