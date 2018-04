Inserita in Politica il 27/04/2018 da Direttore Sicilia. Lupo: è la Finanziaria di un governo nato stanco “Č la finanziaria di un governo che è nato stanco, e che procede con passo lento in un clima da fine legislatura”. Lo ha detto Giuseppe Lupo, presidente del gruppo PD all’Ars, intervenendo in Aula nel corso del dibattito sulla manovra economica.





“Il governo aveva annunciato il Bilancio entro dicembre – ha aggiunto Lupo - poi lo ha rinviato a marzo, ma la discussione in aula è iniziata solo a fine aprile. Era stata annunciata una Finanziaria ´snella´ che è stata appesantita da tanti emendamenti-coriandolo lanciati in commissione da una maggioranza senza un progetto. Ma nonostante la manovra conti adesso oltre 90 articoli, non affronta le emergenze della Sicilia né i temi dello sviluppo e del lavoro”.





“Il PD porterà avanti le sue proposte nel corso dei lavori parlamentari – ha concluso Lupo - per la lotta alla povertà, per lo sviluppo e le politiche sociali, per i giovani ed il sostegno ai Comuni”.