Inserita in Cultura il 26/04/2018 da Direttore STUDENTI SPAGNOLI GEMELLATI CON QUELLI DEL “PASCASINO”. IN VISITA AL PALAZZO MUNICIPALE Nell’ambito di un progetto E-Twinning denominato “Acercando culturas: Marsala – Villa-Seca sono attualmente a Marsala sedici studenti dell’Istituto superiore spagnolo gemellati con la 4G del Liceo “Pascasino” di Marsala.



I giovani spagnoli, provenienti dalla Catalogna, che stanno ricambiando la visita fatta loro dai loro colleghi marsalesi, stanno girando un po’ il territorio e ieri sono stati in visita al Palazzo dei Pubblici Uffici dove ad accoglierli vi è stata l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Maria Angileri.



Accompagnati dalle insegnanti Mercedes Bermejo, Susana Mallafré, Vitiana Montalto e Giovanna nonché dai loro compagni e coetanei, gli studenti hanno avuto modo di apprendere, per sommi capi, dall’Assessore Angileri sia la storia del palazzo Municipale che i compiti e le funzioni che svolgono Sindaco e Giunta Municipale.