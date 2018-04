Inserita in Cultura il 19/04/2018 da Direttore Trapani. Conclusa la prima fase del progetto “Espiazione dell’arte 2018”. Coinvolti ben 18 detenuti della Casa Circondariale trapanese In data 17 aprile u.s. si è conclusa la prima fase del progetto “Espiazione dell’arte 2018”; progetto portato avanti dal Rotary Clubs di Castelvetrano, Marsala, Trapani e Trapani Birgi e che coinvolge ben 18 detenuti ristretti della Casa Circondariale di Trapani.



Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, tende a valorizzare l´inespresso potenziale artistico degli ospiti del carcere di San Giuliano di Trapani con un percorso emozionale - così lo ha definito l´artista trapanese Giovanna Colomba che ha tenuto il laboratorio insieme a Rosadea Fiorenza e che hanno guidato i detenuti a trasportare la propria emotività su una tela.



Rispetto all´edizione dello scorso anno, i detenuti si sono cimentati con la creazione di opere originali e soggetti inediti facendo forza sulla già acquisita capacità tecnica.



La presentazione delle opere è avvenuta alla presenza del Presidente Dorotea Messina e del dott. Francesco Paolo Sieli e di un nutrito gruppo di detenuti e insegnanti presenti presso la Sala Teatro dell’Istituto di Pena.



Successivamente il Rotary realizzerà un catalogo e le opere saranno esposte alla cittadinanza trapanese in una mostra che si terrà in data 12 maggio 2018 ore 10.00 presso il palazzo della Vicaria di Trapani (le antiche carceri giudiziarie) in Via San Francesco al fine di socializzare l´esperienza e divulgarne i profondi significati.



I detenuti che hanno partecipato al progetto sono: Ben Salem Semeh, Bonafede Pietro, Cannavò Giuseppe, Ciuni Giuseppe, Di Majo Alessandro, Gambero Andrea, Licari Salvatore, Longo Alessandro, Marfia Michele, Marino Salvatore, Mohamed Mohamed Alì, Nicolosi Andrea, Pretin Simone, Ramzi Njim, Rizzuto Giuseppe, Spampinato Daniele, Speranza Ignazio, Valenti Giuseppe.