Inserita in Cultura il 18/04/2018 da Direttore Marsala. Dal prossimo 28 aprile la tradizionale fiera di maggio, il mercatino settimanale in piazza stadio per due martedì La tradizionale Fiera di Maggio a Marsala, si svolgerà dal 28 aprile al 13 maggio 2018 nell’area attrezzata dietro lo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta”. Lo stabilisce un’ordinanza a firma del Sindaco Alberto Di Girolamo e predisposta dal Dirigente del Settore Attività Produttive, Giuseppe Fazio.



Nel provvedimento viene anche disciplinata l’assegnazione degli spazi per le baracche e per le giostre del Luna Park. Ad assegnarli sarà la Squadra Annona della polizia Municipale.



L’ordinanza fissa anche nelle ore 24,00 il limite per lo svolgimento delle attività nei giorni feriali e nelle ore 2,00 in quelli festivi e pre-festivi. In virtù di tale provvedimento, sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio e Centro Servizi Cidec, si disciplina anche l’uso degli apparecchi sonori che sarà consentito fino alle ore 23,00 dei giorni sia feriali che festivi.



Conseguentemente all’ordinanza che stabilisce tempi e modalità di svolgimento della “Fiera di Maggio”, il Sindaco ha anche emanato un altro provvedimento che stabilisce che il tradizionale “Mercatino del Martedì”, che si svolge settimanalmente nell’area attrezzata, venga momentaneamnete trasferito in Piazza Stadio limitatamente alle giornate dell’ 1 e 8 maggio.

A decorrere da martedì 15 maggio il “Mercatino” settimanale farà ritorno nello spazio pubblico dell’Area Attrezzata.