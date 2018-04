Inserita in Cultura il 17/04/2018 da Direttore “MAZARA Si Differenzia” Iniziati gli incontri negli istituti scolastici sulla raccolta differenziata Doppio appuntamento stamattina con la campagna di informazione scolastica sul nuovo sistema di raccolta differenziata voluto dall’Amministrazione Cristaldi e che prenderà il via in Città dal prossimo 14 Maggio. Personale qualificato ha stamattina incontrato gli alunni dell’istituto ‘G.B.Quinci’ del IV Circolo Didattico, sia nel plesso di Via Vincenzo Impastato sia nel plesso di Via G.Belli.



Nel corso degli incontri con gli studenti è stata inscenata una piccola rappresentazione teatrale con le marionette per sensibilizzare i più piccoli al sistema di raccolta differenziata.



Le visite negli istituti scolastici continueranno nei prossimi giorni con una serie di incontri specifici.



Si ricorda inoltre che il nuovo sistema di raccolta differenziata ‘porta a porta’ inizierà il prossimo 14 Maggio e prima di quella data le famiglia saranno già state informate sul sistema di raccolta e saranno state dotate dei contenitori colorati per i rifiuti.



La nuova raccolta differenziata prevede che gli utenti, provvedano a smistare i rifiuti secondo la tipologia e i colori come appositamente spiegato nel volantino che sarà consegnato unitamente ai contenitori.



La raccolta verrà effettuata nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) per quanto riguarda l’umido organico (contenitore MARRONE) ed il secco residuale (contenitore GRIGIO).



La raccolta verrà effettuata nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) per quanto riguarda i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).



Dalle ore 5 del sabato alle ore 22 della domenica sarà vietato esporre i contenitori dei rifiuti, in quanto la domenica non è prevista alcuna raccolta.



I contenitori colorati dovranno essere esposti davanti l’uscio di casa entro le ore 05,00 del giorno di raccolta.



Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.