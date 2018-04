Inserita in Cultura il 17/04/2018 da Direttore Satiro Danzante di Mazara del Vallo: il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e iGuzzini annunciano il nuovo progetto di illuminazione – In occasione di Vinitaly, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e iGuzzini illuminazione annunciano il nuovo progetto illuminotecnico del Museo del Satiro Danzante, che ospita a Mazara del Vallo la celebre statua bronzea. Databile tra il IV e il II secolo a.C. e attribuibile alla scuola di Prassitele, la statua rinvenuta alla fine degli anni ‘90 nel Canale di Sicilia continua oggi a testimoniare il glorioso passato dell’arte greca in Italia. A partire dal mese di giugno, la nuova illuminazione valorizzerà ulteriormente il capolavoro classico esposto nel museo trapanese, consentendo potenzialmente di apprezzarne la bellezza anche a un pubblico ipovedente. La tecnologia applicata, infatti, permetterà di variare la luce per migliorare la percezione delle opera da parte di persone ipovedenti, secondo le modalità e procedure scelte dal museo.

Per celebrare l’occasione, all’interno del Padiglione della Regione Sicilia è possibile ammirare la copia in bronzo della statua. Una copia che rappresenta il cuore del progetto Conoscere la Forma, lanciato nel 2006 da iGuzzini illuminazione in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Restauro e il Museo Tattile Statale Omero con l’obiettivo di rendere l’opera fruibile anche a ipovedenti e non vedenti.

Con questo progetto continua la sinergia tra il Dipartimento e l’azienda di Recanati, avviata con l’intervento illuminotecnico presso il Teatro Antico di Taormina nel 2017 - realizzato dal Gruppo Metaenergia nell’ambito delle attività connesse all’Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica al Dipartimento Beni Culturali.

Anche in questa nuova occasione, iGuzzini illuminazione contribuisce concretamente alla valorizzazione dei beni culturali in Sicilia per consentire alla collettività di beneficiare delle meravigliose suggestioni del suo patrimonio artistico.



“Il Satiro danzante di Mazara del Vallo rappresenta un capolavoro dell´arte greca nel passaggio dallo stile severo alla "liberazione" della figura umana dell´ellenismo iniziale. La sua unicità risiede nella genialità del movimento vorticoso che avvolge nel vento sia il corpo che la stupenda capigliatura. All´apice dell´estasi dionisiaca spicca un salto e dopo si addormenterà avvolgendosi nella pelle di pantera. Siamo certi che facesse parte di un carico di preziose opere d´arte forse trafugate da Alarico a Roma negli ultimi tragici giorni dell´impero.”

Sebastiano Tusa, Assessore Regionale dei Beni Culturali dell’I.S. della Regione Sicilia



“Il progetto di illuminazione della statua del Satiro danzante di Mazara del Vallo si inquadra in una più ampia strategia del Dipartimento che intende valorizzare il proprio patrimonio monumentale e artistico attraverso l’uso della luce quale strumento di esaltazione delle strutture e delle forme, come è già avvenuto con il relamping led della Valle dei Templi di Agrigento e per il Teatro Antico di Taormina e come avverrà a breve, oltre che per il Satiro danzante di Mazara del Vallo, con il Tempio “C” di Selinunte”.

Roberto Sannasardo, Energy Manager del Dipartimento Regionale

dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana



“Siamo orgogliosi di continuare la collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dopo il prestigioso intervento presso il Teatro Antico di Taormina. Mettiamo al servizio della collettività la nostra competenza e tecnologia per valorizzare un altro protagonista del patrimonio artistico siciliano attraverso il sapiente utilizzo della luce. L’illuminazione, infatti, consente di aprire molteplici percorsi conoscitivi dove le opere d’arte acquisiscono un significato estetico totalmente nuovo”.

Adolfo Guzzini, Presidente di iGuzzini illuminazione





Relatori conferenza stampa:

• Sebastiano Tusa, Assessore dei Beni Culturali e dell’I.S. della Regione Sicilia;

• Sandro Pappalardo, Assessore Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana;

• Vittorio Sgarbi, Critico d’arte e consulente dell’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell´Identità Siciliana;

• Adolfo Guzzini, Presidente iGuzzini Illuminazione;

• Francesco Pizzo, VicePresidente Metaenergia S.P.A.;

• Roberto Sannasardo, Dipartimento dei Beni Culturali e dell´Identità Siciliana, Lighting Designer dell’intervento;

• Piergiovanni Ceregioli, Cultural Research Center Director iGuzzini illuminazione.