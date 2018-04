Inserita in Politica il 17/04/2018 da Direttore Comune C.bello: « Il 12enne Vincenzo Barruzza è il nuovo baby sindaco di Campobello» Vincenzo Barruzza è il nuovo baby sindaco di Campobello di Mazara. Il 12enne, alunno della 2nda A della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Pirandello – S. Giovanni Bosco” è stato eletto stamattina, durante la prima adunanza del nuovo baby Consiglio comunale, che ha visto anche l’elezione del vice baby sindaco Alessio Stassi, 11 anni della classe 1° D.



Le elezioni si sono svolte nell’aula consiliare del Municipio tra i 19 ragazzi componenti del baby Consiglio che hanno partecipato ai lavori con grande coinvolgimento e spirito democratico. L’adunanza è stata presieduta dal consigliere comunale Nicola Giorgi con l’assistenza del consigliere Mariella Tripoli, alla presenza del sindaco Giuseppe Castiglione, dell’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Antonino Accardo e del dirigente scolastico Giulia Flavio. Presenti, inoltre, gli assessori comunali Valentina Accardo e Lillo Dilluvio e la vicepreside Antonella Moceri, in qualità anche di referente del progetto “Baby Consiglio” che la scuola porta avanti dal 2001 con la finalità di avvicinare i giovani alle istituzioni, raggiungendo obiettivi di legalità, cittadinanza attiva e responsabilità. A inizio dei lavori i ragazzi del coro d’Istituto, guidati dagli insegnanti Antonino Pedone e Vincenzo Santangelo, hanno intonato l’inno nazionale. Tutti i baby consiglieri hanno poi formulato il giuramento d’insediamento. L’elezione si è svolta con due diverse votazioni. Il neo baby sindaco Vincenzo Barruzza ha riportato 7 preferenze su 19, mentre il vice baby sindaco Alessio Stassi, è stato eletto al turno di ballottaggio con 10 preferenze su 19 al termine di un serrato “testa a testa” con la giovanissima Mikol Boccadutri, alunna della 5ᵃA del plesso De Amicis.



Entrambi i neoeletti hanno ringraziato i compagni, dichiarando di voler fare un buon lavoro nell’interesse di tutti gli alunni di Campobello, mentre il sindaco Giuseppe Castiglione, nel rivolgere loro gli auguri ha parlato dell’importante ruolo che andranno a ricoprire nella vita della città.



«Questo è il primo passo – ha affermato il Sindaco – verso l’esercizio della cittadinanza attiva da parte di questi ragazzi, che rappresentano il futuro, la speranza, l’orgoglio della nostra città. I giovani sono infatti quella luce fondamentale che serve ad illuminare la società di oggi, innescando quel cambiamento necessario che tutti invochiamo. Da parte loro, perciò, attendiamo suggerimenti, idee e proposte costruttive per il bene e per il decoro del nostro territorio, affinché Campobello possa essere una città migliore».



Anche il dirigente scolastico Giulia Flavio ha formulato gli auguri ai neoeletti, dichiarando: «Sono contenta di continuare questa tradizione che vede la scuola impegnata da circa 18 anni in questa attività che tra le sue finalità si propone di favorire un dialogo e una collaborazione costante tra l’istituzione scolastica e la pubblica Amministrazione. Confido nelle idee e nell’impegno dei nostri ragazzi, che sono sicura sapranno essere all’altezza dell’importante ruolo che sono chiamati a ricoprire».