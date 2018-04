Inserita in Cultura il 15/04/2018 da Direttore ANAS Lombardia: formare ed informare evento organizzato a Carugate Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) e terzo settore; tra riforma e organizzazione. Si svolge oggi a Carugate provincia di Milano in via Cesare Battisti n. 43 il convegno organizzato dalla Anas Lombardia sulla riforma del terzo settore cosi come disciplinato dalla legge 117 del 2017. Il portavoce dell´ANAS ha dichiarato che "come è noto la riforma ha profondamente modificato il modello organizzativo delle associazioni in Italia e l´ANAS ´ impegnata in una campagna di informazione sulla riforma. Il convegno che vuole da un lato informare e dall´altro formare la classe dirigente del mondo associativo. L´importanza dell´iniziativa viene avvalorata dal fatto che ancora molti enti pubblici continuano a chiedere dichiarazioni sulle ONLUS che, come è scritto nella riforma, sono abrogate. Saranno discussi, alla presenza delle autorità, punti della riforma che necessiterebbero, a giudizio della classe dirigente l´associazione Anas, di interventi normative per rendere piu organica la riforma.



L´esigenza di organizzare il convegno con una tavola rotonda finale, è utile e necessario per mettere a confronto gli operatori del settore e quelli del mondo dell´associazionismo come l´anas - Ente del settore e di secondo livello, per discutere da punti di vista differenti la riforma. E solo attraverso il confronto che si cresce e si migliora il sistema, non è con l´arroganza di ritiene di sapere tutto e non conoscere nulla che puo costruire un futuro migliore.



L´ANAS che è una aggregazione di associazioni ritiene questa riforma particolarmente importante ma, sottolinea l´esigenza di apportare alcune modifiche per rendere più snello il mondo associativo che è sempre di più occupa spazio in questa società nel mondo dei servizi alla persona.