Inserita in Cultura il 15/04/2018 da Direttore Santamarivacchioti si nasci di Gaspare Valenti sarà presentato a Lentini il prossimo 20 aprile Il prossimo 20 aprile alle ore 17:30 presso la sala consiliare del comune di Lentini sarà presentato il libro di Gaspare Valente:



Per l´occasione sarà presente l´autore. L´evento che è stato organizzato dalla sede dell´ANAS )Associazione Nazionale di Azione Sociale) di Lentini Presieduta dal colonnello Giuseppe Parisi, il quale, ha precisato che per l´occasione oltre ai saluti del Sindaco di Letini il Libri sarà presentato da illustrati ed autorevoli relatore Sebastiano Neri e Antonina Battaglia di altissimo profilo morale culturale.



L´evento è aperto al pubblico e l´ingresso è gratuito. Tutti gli interessati ed amanti della cultura sono invitati.