Inserita in Cultura il 11/04/2018 da Direttore Amici della Musica. "SOUNDS OF SUMMER": NICOLAS DUPONT, violino, e GIULIO POTENZA, pianoforte Venerdì 13 aprile 2018 La 65a Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Trapani prosegue con musica classica d´eccellenza. "Sounds of Summer" è il nome del concerto per violino e pianoforte con Nicolas Dupont e Giulio Potenza.



Con oltre 70 concerti all´anno, Nicolas Dupont è uno dei musicisti di camera belgi più attivi della sua generazione, con il suo violino si esibisce in tutto il mondo. Dopo aver conseguito due diplomi master con onori di prima classe, oggi studia alla Royal Academy of Music di Londra.



Giulio Potenza, pianista palermitano dalla tecnica brillante e dalla raffinata musicalità, diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio "A.Scontrino" di Trapani, è stato vincitore del prestigioso "Hannah Brooke Prize" e di numerosi altri concorsi. Attualmente è direttore artistico del Windsor International Piano Competition e tiene regolarmente masterclass di pianoforte in Italia, Inghilterra e Tunisia.







L´appuntamento è per venerdì 13 aprile, ore 18.30, nella cornice della Chiesa di Sant´Alberto, a Trapani.







Il concerto rientra nel cartellone della sessantacinquesima stagione degli "Amici della Musica", realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell´Ente Luglio Musicale Trapanese, della Fondazione Pasqua 2000, il Conservatorio di Musica "A. Scontrino" di Trapani, il Goethe Institut e l´Istituto di Cultura Italo Tedesco di Trapani.







I biglietti potranno essere acquistati presso la sede dell´evento a partire da un´ora prima dell´inizio spettacolo: intero euro 7,00, ridotto euro 5,00 (studenti fino a 24 anni, Soci Fondazione Pasqua 2000 per l´anno 2017, possessori Diamond Card, abbonati Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione).