Inserita in Cultura il 09/04/2018 da Direttore “Il viaggio di Nicola Calipari” con Fabrizio Coniglio ed Alessia Giuliani domani al Seminario Vescovile di Trapani Si conclude domani, martedì 10 aprile, la settimana della Memoria “Non ti scordar di me”, la manifestazione organizzata dal Comune di Erice e dall’Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie, in memoria di Barbara Rizzo, Giuseppe e Salvatore Asta, vittime della strage mafiosa di Pizzolungo del 1985.



Presso l’Auditorium “Santa Chiara” del Seminario Vescovile (via Cosenza n. 90 - Erice Casa Santa), alle ore 10:00, è in programma “Il viaggio di Nicola Calipari”, rappresentazione teatrale diretta ed interpretata da Fabrizio Coniglio e Alessia Giuliani, testi di Fabrizio Coniglio, produzione Tangram Teatro Torino.



I due attori ripercorreranno il viaggio tragico che ha portato all’uccisione in Iraq di Nicola Calipari in uno dei casi più controversi dalla storia italiana. Si parte con il racconto del rapimento e quindi la prigionia di Giuliana Sgrena per poi arrivare “all’inizio della fine”, con la liberazione di Giuliana, la gioia, l’incontro con Nicola Calipari e il viaggio verso l’aeroporto. Poi il racconto degli spari, quel “fuoco amico” che arriva all’improvviso, nel buio; la gioia, l’euforia che diventa tragedia, incredulità, senso di impotenza.



Interverranno la giornalista Giuliana Sgrena e il segretario nazionale della FNSI Raffaele Lorusso.