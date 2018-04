Inserita in Politica il 09/04/2018 da Direttore Amministrative Partanna: Il Sindaco Nicolò Catania ufficializza la sua ricandidatura Il sindaco Nicolò Catania ufficializza la propria ricandidatura alle amministrative del 10 giugno 2018. A seguito di due incontri, già tenuti con i componenti della maggioranza politica che ha sostenuto per l’intero quinquennio l’amministrazione del primo cittadino, è emersa la volontà unanime di proseguire il percorso amministrativo intrapreso e tenacemente perseguito nel segno della compattezza degli intenti, della continuità degli obiettivi e della coerenza politica e amministrativa. La decisione, condivisa collegialmente da tutti gli intervenuti, scaturisce dalla consapevolezza di ciò che è stato fatto in termini di investimento sui giovani, valorizzazione del territorio e dei suoi punti di forza, di promozione turistica e culturale oltre che di attenzione verso il sociale. In questi anni sono state gettate solide basi che hanno permesso alla città di Partanna di riconquistare una credibilità e un’autorevolezza a livello locale, regionale e nazionale senza precedenti. Un ritrovato prestigio frutto dell’attività dell’amministrazione e di tutti coloro che, a vario titolo, sono stati coinvolti in azioni di supporto, un coinvolgimento ottenuto anche al grazie al contatto, fortemente voluto, instaurato e mantenuto con i cittadini. La disponibilità all’ascolto, la volontà empatica di calarsi nella vita reale delle persone rappresentando le esigenze e le istanze di tutte le categorie sociali senza alcuna distinzione, nonostante le difficoltà economico-finanziarie e il susseguirsi di nuove norme farraginose che hanno notevolmente aggravato e ingessato la vita politica e amministrativa di tutti i comuni hanno permesso all’amministrazione di avviare la fattiva promozione e l’empowerment della comunità partannese. Nella consapevolezza del fatto che, se molto è stato fatto, tanto ancora resta da fare, l’obiettivo per il prossimo quinquennio è quello di consolidare il rilancio socio-economico della comunità. “Prendo atto – afferma Nicolò Catania – del caloroso apprezzamento per l’impegno profuso espressomi in più contesti e da più voci e confermo la mia disponibilità e la forte determinazione a continuare il percorso intrapreso insieme a chi mi ha appoggiato in questi anni ma, come sempre disponibile, senza preclusioni o pregiudizi di sorta, a creare le condizioni per un sempre maggiore coinvolgimento di nuove energie e giovani competenze, aperto e attento alla collaborazione con chi, ispirato dal dovere civico di offrire il proprio contributo e le proprie idee alla crescita della nostra città, sia disponibile a un’attiva partecipazione alla vita politico-amministrativa della nostra comunità. Sono favorevole a continuare nel mio impegno, per il quale ho accantonato più volte aspirazioni personali e professionali, nell’esclusivo interesse della collettività. Mi riservo, così come ho fatto cinque anni fa all’inizio del mio mandato, di incontrare tutte le forze produttive, l’associazionismo locale, gli esponenti della società civile e i rappresentanti sindacali per scrivere insieme a loro le nuove linee di indirizzo e pianificare il prosieguo delle attività programmatiche, nell’intento di continuare a promuovere quel ‘cambiamento’ ambiziosamente delineato cinque anni fa e progressivamente attuato nel corso del periodo amministrativo”.