Collesano (PA): l'Anas promuove il sentiero "Abies nebrodensis", un percorso didattico dedicato alle scuole. La presentazione venerdì 13 aprile Venerdì 13 aprile si terrà la fase di presentazione del sentiero "Abies nebrodensis". Nello specifico si sta realizzando un percorso didattico per le scuole ma anche per tutti coloro che non conoscono questa specie di abete.



L’evento si svolgerà presso la Scuola Media Viale della Fiera dalle ore 9,00 in poi. Alla seduta informativa interverrà il Direttore del Parco delle Madonie Dott. Peppuccio Bonomo dove consegnerà anche degli opuscoli a tutti gli alunni. Dopo questa fase si andrà nell’atrio esterno della Scuola per piantumare l’Abies, saranno presenti anche i Commissari Straordinari sia dell’Ente Parco delle Madonie e sia del Comune di Collesano, inoltre porgerà il saluto il Preside dell’istituto comprensivo di Campofelice, Collesano e Lascari.



Successivamente verranno collocati le piantine di Abies nebrodensis rispettivamente presso l’atrio della Scuola Media e della scuola della Madonie Bike, Villetta San Calogero, Belvedere Puntalazzu e al Casale Drinzi dove è presente un abies Nebrodensis di circa 30 anni di vita.

Questa iniziativa è stato voluta fortemente dell’A.N.A.S. Collesano, che nel territorio madonita da diversi anni promuove e sensibilizza le bellezze naturalistiche ambientale ecc del Parco delle Madonie.