Inserita in Sport il 09/04/2018 da Direttore Aics Montevago - Bianco Arancio Petrosino 0-1; Promozione in Seconda Categoria "Proprio quando ormai sembrava tutto finito, proprio quando sembrava ormai che un´annata maledetta, cominciata con la rinuncia forzata al campionato a cui si doveva partecipare con merito e diritto sportivo (la Seconda Categoria) sembrava stesse finendo con l´ennesima beffa... ai giallorossi si sono spalancate le porte della meritata ricompensa degli dei del pallone, questa volta materializzatisi nel piede sinistro di Genovese, nella sfera di cuoio e nel vento di scirocco che imperversava a 50 km/h sul terreno di gioco: 87° minuto, il vice-capitano calcia dalla bandierina ed il pallone si insacca in fondo al sacco per lo 0-1 che ci spedisce nel campionato di Seconda Categoria Sicilia 2018/2019. Si chiude nella maniera più dolce la stagione giallorossa, con la società che adesso avrà tempo e modo per pianificare la prossima stagione certa di aver scalato il primo gradino del calcio agonistico.

Mister Vito Campo sceglie di sopperire all´addio di D´Alberti con un 4-4-2 atipico con Barraco in linea con Panitteri, in difesa Bilardello riprende i galloni da titolare ai danni dell´infortunato Paladino. Al “Queen Elizabeth” di Montevago (Ag) sono i padroni di casa dell´Aics Montevago a subire le folate giallorosse nei primi venti minuti di gioco, coi petrosileni costretti da regolamento a vincere nei 120´ per assicurarsi la promozione. Il primo vero brivido però lo portano i padroni di casa al 25´ con una conclusione velenosa (agevolata dal forte vento favorevole) su cui De Pasquale deve distendersi. Il Bianco Arancio si vede annullato un gol (con Barraco) partito in posizione di dubbio fuorigioco, e poi va vicino al bersaglio grosso con un colpo di testa di Panitteri alla mezz´ora. Al 35´ brivido freddo per i petrosileni con l´Aics che centra il palo, ancora con l´aiuto dello scirocco.

Nella ripresa gli ospiti si ritrovano a dover volare con tutte le proprie forze a favore di vento alla ricerca del gol che evitasse lo spettro dei tempi supplementari, ma sono poche le occasioni da gol concrete. Al minuto 87°, però, cambia la partita, la stagione e forse l´intera storia della società del presidente Mario Parrinello: angolo dall´out di destra del fronte offensivo, Genovese calcia a rientrare ed il vento inganna Cicchirillo per lo 0-1 che dopo qualche minuto si rivela il risultato definitivo.

In casa Bianco Arancio esplode la festa: l´obiettivo stagionale è finalmente raggiunto.



AICS MONTEVAGO:



Cicchirillo, Giarratano, Todaro, Piazza, Aiello, Valenti (K), Bilello, Biondo, Salvato, Colletti, Augello (Costa A.). A disposizione: Gioia, Gangi, Margiotta, La Sala, Costa G., Nieli.

Allenatore: G. Venturieri.

BIANCO ARANCIO PETROSINO:

De Pasquale, Saladino (Gabriele), Isaia, Catania (K), Bilardello, Genovese, Panitteri (Lombardo), Ben Dziri, Gandolfo (Lodato), Barraco (Consentino), Picccione. A disposizione: Vinci, Pellegrino, Paladino.

Allenatore: V. Campo.

Rete: 87´ Genovese (BAP).

Ammonizione: Bilello (AM).

Espulsioni: /

Arbitro ed Assistenti: Sig. Vincenzo D´Alberti; Sigg. Nicola Parrinello e Giovanni Figuccia, tutti della Sezione A.I.A di Marsala (Tp)."