Inserita in Cultura il 06/04/2018 da Direttore Vittorio Sgarbi a Ciminna visita la mostra dedicata al film "Il Gattopardo" promossa da BCsicilia L´Assessore ai Beni Culturali della regione Sicilia, Vittorio Sgarbi, critico d´arte e scrittore italiano ha visitato la mostra fotografica "Ciminna, il set del Gattopardo in 300 immagini", promossa da BCsicilia. Su segnalazione del Sindaco Vito Filippo Barone e guidato dal Presidente della sede locale di BCsicilia di Ciminna, Giuseppe Cusmano, e dai soci, Sgarbi ha visitato la mostra esposta nei locali del Polo Museale e dedicata al celebre film capolavoro del regista Luchino Visconti, tratto dall´omonimo romanzo di Tomasi Giuseppe di Lampedusa.





Il critico d´arte è rimasto sorpreso della bellezza delle immagini, lodando il grande lavoro svolto dall´Associazione nel raccogliere tante foto di ottima qualità. Le curiosità dello scrittore sulla costruzione del set e sul perché della scelta del paese da parte di Visconti sono stata appagate dalle dettagliate spiegazioni del Presidente Cusmano. Attraversando i locali veniva raccontato la costruzione del set cinematografico, le scene dell´arrivo delle carrozze della famiglia Salina, il corteo, l´ingresso nella chiesa Madre per il canto del Te Deum, il plebiscito, la caccia, i "fuori scena" della Titanus, con i paramenti e l´argenteria sacra utilizzati durante il celebre "Te Deum". Durante il percorso sono state descritte le foto che ritraggono l´attore Mario Girotti in arte Terence Hill (nella parte del conte Cavriaghi), accanto all´attrice Lucilla Morlacchi (Carolina, figlia di don Fabrizio).





Vittorio Sgarbi dove aver visitato la mostra si è complimentato con il Presidente ed i partecipanti, che nel frattempo avevano riempito i locali, e ha voluto sottolineare il grande apprezzamento per la mostra scrivendo nel registro dei visitatori: "Anch´io sono di Ciminna"