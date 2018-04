Inserita in Cultura il 06/04/2018 da Direttore Protezione civile e ANAS insieme per prevenire e formare Con la riforma del Terzo Settore prevista dalla legge 117 del 2017, il mondo dell’associazionismo è stato integralmente rivisitato e accorpato sotto un’unica legge.



Il portavoce dell’ ANAS ha sottolineato che con la riforma, lo Stato ha voluto attribuire un ruolo di rivale importanza al mondo dell’associazionismo e come tale – ha proseguito – è necessario avviare una serie di corsi di formazione ,che tra l’altro l’Associazione ANAS già da tempo programmava con la finalità di formare, aggiornare e preparare la classe dirigente del mondo dell’associazionismo, per affrontare le sfide che lo Stato assegnerà nel prossimo futuro.



Difatti, l’Anas è un’Associazione di secondo livello sicché un raggruppamento di associazione che trovano nello Statuto dell’Anas obiettivi e scopi condivisi.



E, pertanto, tutti coloro che si sono affiliati all’Anas nel corso degli anni hanno ricevuto una qualificata formazione direttamente organizzata dalla presidenza Nazionale, che continua su tutto il territorio nazionale per garantire ai affiliati un’istruzione tale da saper affrontare le sfide che la società e lo stato ha delegato al mondo dell’associazionismo.