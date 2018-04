Inserita in Politica il 05/04/2018 da Direttore TRAPANI, Viabilita´ e strisce blu: Il candidato sindaco Peppe Bologna incontra i commercianti. Il candidato sindaco di Trapani, Peppe Bologna, prosegue il giro delle attività commerciali per ascoltare e recepire le istanze degli esercenti. Nei giorni scorsi è stato in via Orti e nelle traverse. "Alcuni negozianti- fa sapere Bologna- evidenziano la necessità di creare uno sbocco diretto tra la via Fardella (lato sud) e la via Orti per agevolare gli acquisiti, senza costringere gli automobilisti a percorrere la rotonda, punto in cui la circolazione va spesso in tilt, per tornare indietro. ù



Sarebbe opportuno ripensare alla viabilità- dichiara Bologna- tagliando lo spartitraffico della via Fardella in corrispondenza della via Lonero". Una buona parte di commercianti ha fatto presente al candidato sindaco che sarebbe opportuno estendere la sosta a pagamento lungo tutta la via Orti, e non solo nei primi trenta metri, per consentire il ricambio delle auto in sosta facilitando coloro che cercano posto per fare acquisti.