Inserita in Sport il 05/04/2018 da Direttore Stasera al PalaBellina andrà in scena il recupero della gara tra la Sigel Marsala e la Bartoccini Perugia (arbitri Piubelli - Pecoraro) Stasera (PalaBellina, inizio ore 20,30) andrà in scena il recupero della gara tra la Sigel Marsala e la Bartoccini Perugia (arbitri Piubelli - Pecoraro). La partita, come tutti ricorderanno, venne rinviata un paio di settimane addietro (il 21 marzo, per la precisione, beffardo primo giorno di primavera) per le infiltrazioni d´acqua che vennero giù dal malmesso tetto dell´impianto di gioco lilybetano. Il tutto a causa delle abbondanti piogge di quell´infausta giornata. Ironia della sorte, verrebbe proprio da dire. Visto che il match se fosse stato disputato allora avrebbe avuto un senso. Quello che, a giochi ormai fatti, adesso non ha più. Bartoccini salva, Sigel retrocessa: questo è stato infatti il verdetto emesso dal campo al termine della penultima giornata di campionato, giocata domenica scorsa. A parità di punti, come già detto, il maggior numero di vittorie ottenute salva comunque la squadra umbra. Non ci resta che accettare, al momento, il verdetto amaro e iniziare a pensare al futuro, più o meno prossimo. Intanto le azzurre avranno il modo, sia domani sera che domenica in occasione dell´ultima di campionato contro Collegno, di onorare la maglia e ringraziare i tifosi per il costante incitamento profuso dagli stessi durante tutto l´arco del torneo. In attesa di tempi migliori.