Inserita in Cultura il 05/04/2018 da Direttore Al via all´Istituto Alberghiero di Erice il Corso di II Livello per Sommeliers, organizzato dall’A.I.S. provinciale Ha preso il via, con la prima lezione di ieri, il Corso di II Livello per Sommeliers, organizzato dall’A.I.S. provinciale presso l’Istituto Professionale di Stato per l´Enogastronomia e l´Ospitalità Alberghiera" Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice.



Il Corso, che si svolgerà da Aprile a Giugno (secondo il calendario allegato) in due turni: il 1° a Erice Centro Storico in via S. Spirito dalle ore 11.10 alle ore 13.10 e il 2° a Erice “Casa Santa” in Via Barresi dalle ore 16.10 alle ore 18.10, ha come obiettivo la formazione di un profilo altamente qualificato quale quello del sommelier.



I due corsi sono rivolti nello specifico agli alunni delle terze quarte e quinte classi e agli insegnanti al fine di un miglioramento della didattica . Come specifica il Dirigente Scolastico, Pina Mandina, “entro giugno si svolgeranno gli esami finali per la certificazione di secondo livello e le competenze acquisite dagli studenti saranno immediatamente spendibili sia nei percorsi di alternanza scuola lavoro e negli stage formativi estivi, che nel mondo del lavoro vero e proprio, e