Inserita in Salute il 15/03/2018 da Direttore A TRAPANI UN CORSO PER FORMARE “FORMATORI” SULLA MENOPAUSA Prenderà il via venerdì prossimo un corso regionale per formatori sulla menopausa che si svolgerà in quattro giornate, promosso da AOGOI (Associazione ostetrici e ginecologi ospedalieri italiani) e SIGITE (Società italiana ginecologia della terza età) in collaborazione con l’ASP di Trapani e l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, per formare sul nuovo approccio diagnostico-terapeutico alle donne in menopausa. Il corso si terrà nella sede dell’ Ordine dei medici di Trapani e avrà inizio venerdì prossimo 16 marzo alle 14,00 e si concluderà il 24.







“L’evento menopausa - spiega il primario di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate, Laura Giambanco - deve essere visto come un evento sentinella che offre una unica opportunità per un dialogo tra la donna e gli operatori sanitari, per valutare e migliorare lo stato di salute. Per questo abbiamo coinvolto anche i Medici di medicina generale, per costituire una rete a maglie fitte che riesca a ‘cogliere’ quante più professionalità possibile. Il tutto in linea con il desiderio del commissario dell’ASP Giovanni Bavetta di iniziare un percorso menopausa che coinvolga sia il territorio che gli ospedali”.