Inserita in Sport il 15/03/2018 da Direttore Libertas Alcamo. Spettatori, ulteriore sforzo: #lasciamolabbonamentoacasa Si gioca domenica al “PalaTreSanti”, palla a due alle ore 18, la gara di ritorno del primo turno dei play-off promozione. Il match è di quelli senza alternative per la Libertas: vittoria per allungare la serie e ritornare, una settimana dopo, a Ragusa per giocarsi l’accesso alle semifinali.



Per l’occasione la dirigenza, con a capo il presidente Tanino Paglino e Peppe Chimenti, chiede un ulteriore sacrificio agli sportivi con l´iniziativa #lasciamolabbonamentoacasa: essere numerosi come non mai e dare un importante contributo pagando il biglietto d’ingresso.



Resta comunque inteso che, come già comunicato in occasione della prima giornata di campionato e di quell’intoppo burocratico che causo l’ingresso gratuito per tutti, domenica prossima contro Ragusa si potrà usare l’abbonamento. Chi però ha davvero a cuore il basket maschile e la Libertas è invitato a lasciare l’abbonamento a casa, a fare un ulteriore “piccolo-grande” sforzo ed a pagare il biglietto di ingresso che rimane di 5 euro.



“Abbiamo dovuto migliorare la squadra, per il grave infortunio di Ajola e per uscire da una classifica pericolosa, – ha detto il presidente Paglino – con innesti di valore e quindi con altri non previsti sforzi economici. Inoltre abbiamo affrontato domenica scorsa una trasferta molto dispendiosa, la più costosa di tutto il campionato, e vorremmo ripeterla domenica 25 marzo. Per questo vi chiediamo questo gentile e affettuoso aiuto anche a nome della squadra. Poi – ha concluso Paglino – ognuno è libero di entrare al palazzetto mostrando l’abbonamento. La nostra parola è sacra e nessuno intende rimangiarsela”.