Inserita in Cultura il 12/03/2018 da Direttore Impresa sociale a Erice, ex lavoratori gruppo 6 Gdo ottengono immobile sequestrato alla mafia per aprire un nuovo supermercato Eurospar Una cooperativa nata da ex dipendenti del gruppo “6 Gdo” gestirà il nuovo punto vendita Eurospar che aprirà ufficialmente al pubblico mercoledì 14 marzo ad Erice. La notizia che dà valore aggiunto a questa attesa inaugurazione è che dietro gli assortiti scaffali, la qualità dei prodotti e delle offerte, la puntualità e professionalità del servizio, c’è un valore simbolico straordinariamente importante dal punto di vista sociale.



La Cdr Group Soc. Coop., società di ex lavoratori dipendenti della Gruppo 6 GDO srl., che aveva stipulato con il Comune di Erice un apposito contratto di concessione di uso dell’immobile, sito nella via Convento San Francesco di Paola, aprirà e gestirà il nuovo punto vendita.



Il bene confiscato alla mafia, di proprietà dall´Agenzia Nazionale per l´amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è stato assegnato al Comune di Erice al fine di essere concesso a cooperative di ex lavoratori dipendenti della 6 Gdo srl, allo scopo di recuperare spazi occupazionali a favore di soggetti che hanno incolpevolmente, direttamente o anche indirettamente, subito la conseguenza della confisca disposta dallo Stato.



Si realizza così un progetto di impresa sociale, ma anche una forma di riscatto per tutti gli ex lavoratori che con caparbietà, non arrendendosi alle difficoltà personali e burocratiche, dopo aver creato la società cooperativa Cdr Group, hanno ottenuto la possibilità di gestire il bene e di trasformarlo in un punto vendita Eurospar.



Lo slogan della campagna pubblicitaria che accompagna l’apertura del punto vendita Eurospar è “Siamo sulla buona strada!" quasi a segnare un percorso di consapevole riappropriazione di beni della collettività, da riportare a valore della comunità.



Un’inaugurazione dal forte valore etico e di grande importanza anche dal punto di vista sociale e che vede nel nuovo Eurospar, al posto del vecchio supermercato poi chiuso, un’attività dove vengono esaltate la qualità dei prodotti e delle offerte abbinata alla professionalità del servizio.



All’inaugurazione, in programma domani martedì 13 marzo alle ore 19,30 saranno presenti il sindaco e gli assessori del Comune di Erice, il presidente di Legacoop Sicilia Occidentale, coadiutori giudiziari dell’Anbcs, il responsabile provinciale di Libera Associazione nomi e numeri contro le Mafie, il responsabile marketing, il responsabile franchising ed il direttore commerciale della consortile Ergon e tutte le più alte cariche della società civile trapanese e soprattutto faranno gli onori di casa i lavoratori della Crd Group che ogni giorno saranno al fianco dei loro concittadini e dei clienti, il regalo più bello per chi nelle parola rinascita sociale e professionale ha creduto e continuerà con impegno a crederci con i fatti.