Inserita in Sport il 09/03/2018 da Direttore Castellanza (VA): le Finali Nazionali dei Campionati Under 17 di pesistica 2018: 118 atleti, 64 ragazzi e 54 ragazze, che si contenderanno i tricolori giovanili Sabato 10 e domenica 11 marzo a Castellanza (VA) andranno in scena le Finali Nazionali dei Campionati Under 17 di pesistica 2018. Protagonisti sulla pedana allestita presso la Palestra “Leonardo Da Vinci” di Via Giacomo Leopardi 5, a partire dalle ore 9.00, saranno 118 atleti, 64 ragazzi e 54 ragazze, che si contenderanno i tricolori giovanili. Per molti di loro si tratta del primo anno di attività agonistica essendo nati nel 2004, a testimonianza del costante ed efficace lavoro che la Pesistica Italiana sta facendo sui giovani per un efficace ricambio generazionale.



In campo maschile fari puntati su Cristiano Ficco, vice campione europeo 2017 nella categoria 85 kg, al suo ultimo anno di Under 17; cambio di categoria per Sergio Massidda recordman italiano della 50 kg nonché vice campione europeo, che si presenterà nella 56 kg; nella +94 kg si presenta da campione europeo in carica di categoria Giuseppe Schifano. Diversi i giovani in gara che hanno già vestito la maglia azzurra: Davide Ruiu nella 62 kg, Fabrizio Veglia, Andrea Corbu e Paolo Carlucci nella 69 kg, Alessandro Santucci nella 77 kg, Gabriel Pio Gueli nella 94 kg e Vincenzo Garzia nella +94 kg.



In campo femminile saranno sotto osservazione Martina Bomben e Giulia Imperio nella categoria 48 kg, così come Giulia Miserendino la campionessa europea Under 15 in carica nella categoria 63 kg.



La Società che si presenta con il maggior numero di atleti è la Pesistica Pordenone con ben 7 ragazzi presenti; segue la toscana Maxima con 6, mentre con 5 atleti si presentano la Vlasov 200, la Royal Gym di Montecalvo Irpino e le Fiamme Oro.