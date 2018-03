Inserita in Cultura il 08/03/2018 da Direttore “Lasciamo un segno, ma solo quello giusto” Il Movimento Cinque Stelle Trapani: lotta ad ogni forma di violenza, una priorità” L’8 marzo ricorre la Giornata internazionale della donna, dedicata al riconoscimento delle lotte portate avanti dalle donne e alle loro conquiste nell’ambito dei diritti, dell’economia e della politica contro le discriminazioni e le violenze di cui troppo spesso, ancora oggi, sono vittime.

Da sempre riteniamo necessaria l’attivazioni di circoli virtuosi tramite una progettazione integrata di servizi in risposta ai bisogni, un tavolo permanente di confronto con le realtà associazionistiche che sul territorio si occupano di violenza sotto ogni punto di vista, non solo quella rivolta alle donne, un lavoro di rete tra le tante realtà del territorio per promuovere così attività di sensibilizzazione sociale e di contrasto ad ogni forma di violenza.





La poltrona al centro della foto rappresenta le donne che hanno subito violenze in tutte le parti del mondo e che il meetup del M5S di Trapani ed Erice, con i suoi attivisti ed i suoi portavoce, invita simbolicamente a ricordare per non dimenticare cosa possiamo fare nel nostro piccolo per essere ancora una volta motori di cambiamento.