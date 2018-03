Inserita in Salute il 06/03/2018 da Direttore Giornata Mondiale del Rene 2018 Trapani. Check-up gratuito per la salute dei reni Nel mese di marzo in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale



del Rene, il WORLD KIDNEY DAY e lo Staff della Nefrologia della Medical Center di via Partanna 8 Trapani sarà presente nelle piazze del territorio Trapanese per promuovere la lotta contro le malattie renali.



Fai un check-up gratuito per la salute dei tuoi reni!

Ti aspettiamo!!!



Giovedì 8 marzo dalle ore 9 alle ore 16 presso la Medical Center e Domenica 11 marzo dalle ore 9 alle 14 presso il Santuario Maria Santissima Annunziata di Trapani all´interno della postazione della Croce Rossa !





Nelle postazioni allestite, medici ed infermieri, saranno a disposizione per dare informazioni sui temi di prevenzione delle malattie renali, eseguire gratuitamente: esame delle urine, glicemia e misurazione della pressione arteriosa con consegna immediata di un referto.



Nel caso si riscontri una chiara positività, si consiglierà di consultare il medico di medicina generale e sarà prenotata presso gli ambulatori della Medical Center visita nefrologica gratuita di controllo.