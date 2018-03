Inserita in Sport il 04/03/2018 da Direttore Cubeda premiato da ACI Sport come Campione Siciliano 2017 Una grande festa insieme a grandi campioni nazionali quella che ha vissuto ad Aci Castello Domenico Cubeda, protagonista della Premiazione dei Campioni Siciliani ACI Sport 2017, la cerimonia organizzata dalla Delegazione regionale ha ospitato anche il presidente dell´Automobile Club d´Italia Angelo Sticchi Damiani. A sfilare i migliori driver dell´isola della scorsa stagione automobilistica, che ha consacrato l´alfiere della Cubeda Corse ai vertici nazionali delle corse in salita. Nel 2017 il forte pilota catanese, al debutto sull´Osella Fa30 Zytek, si è imposto a suon di vittorie e podi assoluti nella classifica del Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud, per il quale aveva già ricevuto il grande riconoscimento nella sede dell´ACI a Roma a metà febbraio, mentre a livello regionale Cubeda si è confermato Campione Siciliano assoluto. E in questo caso sono ben cinque i titoli consecutivi. Numeri da vero mattatore e onorati al meglio durante la serata sulla Riviera dei Ciclopi, premiato proprio dal presidente Sticchi Damiani e dai vertici federali, mentre ormai sono in dirittura d´arrivo gli ultimi preparativi per la stagione 2018 del cronoman siciliano.



"Ho vissuto una serata davvero piacevole - dichiara Domenico -; è stata una bella occasione per trovarmi sotto ai riflettori e allo stesso tempo per incontrare amici e colleghi delle varie specialità nel contesto di numerosi e importanti esponenti del nostro sport. Nell´automobilismo vincere è un´iniezione di fiducia fondamentale a fronte dei tanti sacrifici che si fanno. Successi, impegni e lavoro che condivido con tutti i miei sostenitori, i collaboratori e la scuderia, presieduta sempre con grande passione da mio padre Sebastiano. Siamo reduci da un 2017 di massime soddisfazioni e belle novità e da catanese averle coronate con questa premiazione proprio nella mia terra ha un sapore del tutto particolare. Un´intensa iniezione di fiducia per volgere uno sguardo sempre più motivato verso la prossima stagione."