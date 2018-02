Inserita in Cultura il 28/02/2018 da Direttore Visione del Film “Lamerica” presso il Teatro dell’I.C. “Lombardo Radice - Fermi” di Custonaci Questa mattina, alle ore 9.00, presso il Teatro dell’ I.C. “Lombardo Radice – Fermi” di Custonaci, gli alunni dell’Istituto insieme agli alunni dell’I.C. “Pitrè - Manzoni” di Buseto Palizzolo, che seguono il Progetto legalità promosso dall’Associazione Diritti Umani Contro Tutte Le Violenze Co.Tu. Le Vi., hanno avuto l’opportunità di vedere “Lamerica”, un film del 1994 diretto da Gianni Amelio.



La proiezione del film rientra nelle attività programmate in seno al Progetto “La tratta degli esseri umani: il valore della vita e della libertà”.

Hanno aperto i lavori la Dirigente dell’I.C. “Lombardo Radice – Fermi” dott.ssa Margherita Ciotta, l’Assessore alla Pubblica Istruzione di Custonaci Silvia Campo e la Presidente dell’Associazione Co.Tu.Le Vi. Aurora Ranno.

Gli alunni, al termine della proiezione, sono stati coinvolti in un dibattito con la Sociologa e Criminologa Dott.ssa Maria Chiara Lombardo che ha fornito loro numerosi spunti di riflessione.

Si ringrazia il Comune di Custonaci e il Sindaco Giuseppe Bica per aver concesso il Teatro e per il premio che verrà donato allo studente più meritevole dell’Istituto che si sarà distinto con un elaborato al termine del Progetto “La tratta degli esseri umani: il valore della vita e della libertà”