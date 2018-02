Inserita in Politica il 28/02/2018 da Direttore Elezioni, al via l’intesa tra Forza Italia e “Liberi” per candidatura di Toni Scilla al Senato. Miccichè: “Passo importante per costruire area cattolico-liberale” Il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, ha incontrato ieri il coordinatore del movimento “Liberi”, Massimo Grillo, per sancire l’intesa a sostegno della candidatura al Senato di Toni Scilla, esponente di Forza Italia, nel collegio Marsala-Monreale.







Il movimento “Liberi”, che già alle scorse elezioni regionali appoggiò Nello Musumeci, è impegnato nel sostegno di Scilla con l’auspicio che possa rafforzarsi, nell’ambito del Ppe, un’ampia area cattolico-liberale.







Per il commissario regionale di Forza Italia, Miccichè, “quella raggiunta è certamente un’intesa che va al di là della congiuntura elettorale. Anzi, lo ritengo un primo importante passo verso la costituzione di una sempre più ampia area cattolico-liberale, che si ispiri al Ppe”.