La Virtus Trapani domina la partita ed abbandona l´ultimo posto

Inserita in Sport il 25/02/2018 da Direttore La Virtus Trapani domina la partita ed abbandona lエultimo posto Vittoria importantissima per la Virtus Trapani che si aggiudica nettamente lo spareggio salvezza contro la Orizzonte Palermo ed abbandona l置ltimo posto in classifica occupato adesso proprio dalla squadra palermitana. Un successo reso ancora più prezioso dal fatto che i gialloblu trapanesi ribaltano il -11 della gara di andata e adesso possono guardare con maggiore ottimismo le ultime 4 gare di campionato.

Che la posta in palio sia altissima per entrambe squadre è evidente fin dalle prime battute con la Virtus obbligata a vincere a tutti i costi per sperare ancora nella salvezza. Le squadre partono contratte, tanti errori al tiro da entrambe le parti tanto che il primo periodo si conclude sul 13-10 per i padroni di casa. Nel secondo periodo la Virtus gioca benissimo nei primi 5 minuti raggiungendo anche il +13 ma si disunisce dopo il 3ー fallo di Sarro e la sua conseguente uscita dal rettangolo di gioco, con gli ospiti che ne approfittano per recuperare riavvicinandosi a - 4 lunghezze a metà gara (27-23). Ma è nel terzo periodo che la Virtus compie il capolavoro girando l段nerzia della gara dalla sua parte grazie alle accelerazioni del giovanissimo Peraino ed ai canestri da 3 di Sarro e Costa con il divario che cresce fino al + 18 (49-31) all置ltimo riposo. Divario che aumenta anche nell置ltimo quarto perché i trapanesi, sulle ali dell弾ntusiasmo, gestiscono benissimo il vantaggio e gli ospiti palermitani non trovano più il canestro. Finisce 64-37 con la gioia dei ragazzi virtussini, che ribaltano anche la differenza canestri, a fare festa al centro del campo.