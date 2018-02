Inserita in Politica il 22/02/2018 da Direttore Politiche 2018. La portualità siciliana al centro dell’incontro di ieri tra Scilla e l’assessore Falcone – Intenso pomeriggio di campagna elettorale quello di ieri per Toni Scilla (candidato al Senato candidato al Senato della Repubblica, circoscrizione uninominale Marsala) che presso la sede di Agripesca di Mazara del Vallo ha incontrato gli armatori associati per dibattere sulla questione del porto canale. Alla riunione hanno presenziato l’Assessore Regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone e il Comandante della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, il Capitano di Fregata Maurizio Ricevuto.



Come da programma Scilla e Falcone hanno poi incontrato la marineria di Marinella di Selinunte per definire l’intervento straordinario urgente atto a liberare il porticciolo dalle alghe e dall’insabbiamento.

“Siamo soliti mantenere gli impegni assunti. In questo caso grazie alle capacità dell’Assessore Falcone siamo riusciti ad intercettare 70 mila euro da indirizzare all’attività di ripristino del porticciolo. I lavori inizieranno lunedì prossimo affinché si possa riprendere il mare”, questo è quanto ha dichiarato Toni Scilla.

“Toni Scilla con la sua caparbietà, la determinazione e soprattutto con il suo attaccamento alle marinerie è stato determinante nella risoluzione della questione Selinunte. – Ha dichiarato Falcone - Non solo abbiamo previsto un intervento emergenziale ma il porticciolo di Marinella di Selinunte è stato inserito in un provvedimento più ampio che prevede il potenziamento della struttura portuale attraverso il dragaggio dei fondali, il rafforzamento delle opere strutturali esistenti, l’illuminazione e l’adeguamento dei pontili”.