Inserita in Cultura il 21/02/2018 da Direttore Mazara del Vallo: Al Teatro Garibaldi la presentazione del libro di Fabio Sanfilippo ‘Il Viaggio di Sheradzade’, Il racconto di un’esperienza personale Lunedì 26 Febbraio dalle 17,30 sullo splendido palcoscenico del Teatro Garibaldi si svolgerà la presentazione della pubblicazione di Fabio Sanfilippo: ‘Il Viaggio di Sheradzade’.



Il racconto di un’esperienza personale vissuta dal giornalista Rai arricchita dai disegni di Sheradzade, piccola rifugiata siriana che con la famiglia, dopo diverse peripezie e diversi mesi, ha raggiunto, anche grazie all’aiuto di Sanfilippo, Villefranche de Conflent, un piccolo centro nei Pirenei in territorio francese.



L’evento è organizzato dalla Città di Mazara del Vallo, che ha anche curato la pubblicazione, e sono previsti gli interventi del Sindaco, on Nicola Cristaldi, dell’autore del raccolto, Fabio Sanfilippo e del giornalista Fabio Tricoli.



“Mazara del Vallo – ha scritto il Sindaco Cristaldi - città dell’accoglienza e della multiculturalità ha sposato il comandamento del RISPETTO. Questa pubblicazione di Fabio Sanfilippo è un altro piccolo grande tassello che si aggiunge alla costruzione della società che si prefigge il raggiungimento della centralità della persona umana”.